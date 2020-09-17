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Шестилетнего мальчика убили во время перестрелки с полицией 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Шестилетнего мальчика убили во время перестрелки
Фото: Reuters
Шестилетний мальчик был убит во время перестрелки между преступником и полицией в мексиканском городе Тихуана. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации местных СМИ, ребенок играл с братом в воздушного змея во дворе около своего дома, когда оказался в центре перестрелки. Офицеры полиции преследовали грабителя, который пытался скрыться на пустыре и открыл огонь. В ходе стрельбы мальчик получил ранение в живот, врачи местной клиники не смогли спасти его. Отмечается, что на данный момент неизвестно, кто именно попал в ребенка во время перестрелки.
Ранее восьмилетний ребенок погиб во время стрельбы в торговом центре американского города Хувер (Алабама). По данным полиции, всего в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека. Количество стрелявших и причины произошедшего в торговом центре Riverchase Galleria до сих пор не установлены.
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