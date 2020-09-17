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Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
В городе Баймак один из местных жителей случайно отрезал себе часть ноги косилкой, когда работал в поле. Пока врачи добирались до места происшествия, пострадавший потерял около 1 литра крови. Медиками было принято решение воспользоваться линией санавиации, чтобы направить истекающего кровью 39-летнего мужчину в уфимскую больницу.
Заведующий отделением кардиохирургии городской больницы №21 в городе Уфа Сагит Казбулатов рассказал, что после поступления в клинику пострадавшего сразу же отправили на операционный стол. Отрезанную конечность удалось пришить обратно и сейчас она успешно приживается. Уже через 2 недели после операции пациент покинул больницу.
Происшествия , Видео , Баймак
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