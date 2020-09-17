Директор сгоревшей клиники в Красноярске задержана

По предварительным данным, некоторые пациенты пребывали в клинике на условиях анонимности, поэтому установить личности погибших из-за сильных повреждений при пожаре невозможно без проведения специальных экспертиз.

Директор наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске , где при пожаре погибли четыре человека, задержана в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

По предварительным данным, некоторые пациенты пребывали в клинике на условиях анонимности, поэтому установить личности погибших из-за сильных повреждений при пожаре невозможно без проведения специальных экспертиз. Проводится расследование уголовного дела и все необходимые мероприятия, говорится в сообщении на сайте главного управления регионального СК РФ

Трагедия произошла в частной наркологической клинике, расположенной на проспекте Мира. Сообщение о пожаре поступило в 03.46 по местному времени (23.46 по Москве). В ходе тушения огня были обнаружены тела четырех человек. Ранее также сообщалось о двух пострадавших.