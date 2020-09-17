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Задержана директор наркологической клиники в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Директор сгоревшей клиники в Красноярске задержана
Фото: 24.mchs.gov.ru
По предварительным данным, некоторые пациенты пребывали в клинике на условиях анонимности, поэтому установить личности погибших из-за сильных повреждений при пожаре невозможно без проведения специальных экспертиз.
Директор наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека, задержана в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
По предварительным данным, некоторые пациенты пребывали в клинике на условиях анонимности, поэтому установить личности погибших из-за сильных повреждений при пожаре невозможно без проведения специальных экспертиз. Проводится расследование уголовного дела и все необходимые мероприятия, говорится в сообщении на сайте главного управления регионального СК РФ.
Трагедия произошла в частной наркологической клинике, расположенной на проспекте Мира. Сообщение о пожаре поступило в 03.46 по местному времени (23.46 по Москве). В ходе тушения огня были обнаружены тела четырех человек. Ранее также сообщалось о двух пострадавших.
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Происшествия , СКР , Красноярск
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