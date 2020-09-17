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Пострадавших при пожаре в Красноярске подключили к ИВЛ 

Мир24 и ещё 4 17 минут назад
Раскрыто состояние пострадавших при ЧП в Красноярске
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
Двое пострадавших на пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске находятся в стабильном тяжелом состоянии. Их подключили к аппаратам ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой клинической больницы.
Отмечается, что состояние пострадавших вызвано отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, отметили в пресс-службе.
Пожар произошел на первом этаже частной клиники в Красноярске в 03:46 по местному времени (23:46 по московскому времени). Пожарные ликвидировали возгорание в 04:19 по местному времени. Из клиники удалось эвакуировать 16 человек. Четверо погибли, еще два человека госпитализированы.
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Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС , Красноярск
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