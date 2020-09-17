Раскрыто состояние пострадавших при ЧП в Красноярске

Двое пострадавших на пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске находятся в стабильном тяжелом состоянии. Их подключили к аппаратам ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой клинической больницы.

Отмечается, что состояние пострадавших вызвано отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, отметили в пресс-службе.

Пожар произошел на первом этаже частной клиники в Красноярске в 03:46 по местному времени (23:46 по московскому времени). Пожарные ликвидировали возгорание в 04:19 по местному времени. Из клиники удалось эвакуировать 16 человек. Четверо погибли, еще два человека госпитализированы.