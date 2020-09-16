В Ставрополе на ученицу в школе упала штукатурка

"15 сентября текущего года в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице. По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел начал проводить доследственную проверку", — говорится в сообщении.