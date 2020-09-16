В Ставрополе на ученицу в школе упала штукатурка

Следователи начали проверку после травмирования подростка в школе города Ставрополя. На ученицу с потолка упал пласт штукатурки, девочка находится в больнице, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.
"15 сентября текущего года в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице. По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел начал проводить доследственную проверку", — говорится в сообщении.
По данным источника ТАСС в медицинских кругах города, жизни школьницы в настоящий момент ничего не угрожает.
По информации краевой прокуратуры, происшествие случилось в школе № 32 города Ставрополя. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.