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СК не возбудил уголовное дело в связи со смертью Марцинкевича 

Вечерняя Москва 1 час назад
СК опроверг возбуждение дела по смерти Тесака
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Уголовное дело по факту смерти националиста Михаила Марцинкевича не возбуждалось. Об этом в среду, 16 сентября, сообщил официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Владимир Шишков.

— Все обстоятельства смерти Марцинкевича будут установлены в рамках доследственной проверки, — цитирует Шишкова Интерфакс.

Тело мужчины обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.
По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появились данные, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия.
В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Шишков , СКР , ФСИН , Интерфакс , Челябинская Область
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