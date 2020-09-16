СК опроверг возбуждение дела по смерти Тесака

— Все обстоятельства смерти Марцинкевича будут установлены в рамках доследственной проверки, — цитирует Шишкова Интерфакс.

Тело мужчины обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появились данные, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия.

В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.