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В Уфе врачи пришили мужчине отрезанную косилкой стопу 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Россиянину пришили отрезанную косилкой стопу
Фото: РИА Новости
В Уфе врачи провели успешную операцию и пришили мужчине частично отрезанную косилкой стопу, написал министр здравоохранения региона Максим Забелин в Instagram.

"Около полудня, работая в поле, пострадавший получил производственную травму острым предметом, а именно косилкой", — написал Забелин.

Санитарная авиация доставила мужчину с диагнозом "частичная травматическая ампутация правой стопы" в городскую клиническую больницу N21 города Уфы. До прибытия врачей пострадавший потерял около литра крови.
Как отметил министр, в больнице врачи провели экстренную операцию. Послеоперационный период проходит с положительной динамикой, травмированная конечность прижилась и срастается.
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Происшествия , Другое , Максим Забелин , Уфа
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