Россиянину пришили отрезанную косилкой стопу

Все новости на карте

Уфе врачи провели успешную операцию и пришили мужчине частично отрезанную косилкой стопу, написал министр здравоохранения региона Максим Забелин в Instagram.

"Около полудня, работая в поле, пострадавший получил производственную травму острым предметом, а именно косилкой", — написал Забелин.

Санитарная авиация доставила мужчину с диагнозом "частичная травматическая ампутация правой стопы" в городскую клиническую больницу N21 города Уфы. До прибытия врачей пострадавший потерял около литра крови.

Как отметил министр, в больнице врачи провели экстренную операцию. Послеоперационный период проходит с положительной динамикой, травмированная конечность прижилась и срастается.