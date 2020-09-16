«Мутная история»: Тесак покончил с собой в СИЗО

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в камере челябинского СИЗО. По данным следователей, он оставил предсмертную записку, в которой извинился за все и попросил передать вещи гражданской жене. Знакомый Тесака шоумен Стас Барецкий при этом уверен — суицид заключенного был инсценирован.

Глава националистического движения Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом Тесак, покончил с собой в челябинском СИЗО, откуда его должны были этапировать в Москву . Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

«По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку», — рассказали следователи.

Информацию о смерти заключенного подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по региону. По данным ведомства, 36-летний мужчина был обнаружен в одиночной камере СИЗО-3 без признаков жизни утром 16 сентября.

«На место происшествия незамедлительно прибыли медработники учреждения, которые провели комплекс реанимационных мероприятий. Но безрезультатно. Осужденный находился в камере один. Предварительная причина смерти — суицид», — заявили во ФСИН.

Главное управление ведомства начало служебную проверку по факту происшествия. Отдельно обстоятельства смерти Тесака изучают и следственные органы.

Как пишут СМИ, в предсмертном послании Тесак заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, а также попросил сообщить о случившемся своей гражданской жене и передать ей книгу про коммунизм и личный дневник. Свое послание он якобы закончил словами «Простите меня». Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов пока не дал по этому поводу никаких комментариев, так как «не располагает достоверной информацией».

При этом, как заявил шоумен Стас Барецкий, самоубийство было инсценировано.

«Я подтверждаю [смерть Максима Марцинкевича]. Там мутная история, мы это сейчас выясняем. Он волевой человек, вряд ли бы он сам на это пошел. Скорее всего, это подстроили — он достаточно неуживчивый парень, хотя в душе справедливый. Мы все в шоке», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тесак — участник националистического движения «Реструкт» (запрещено на территории России) и лидер скандального проекта «Оккупай-педофиляй». С 2012 по 2014 год Марцинкевич и его единомышленники ловили предполагаемых педофилов, переписываясь с ними в соцсетях под видом несовершеннолетних.

После этого, по версии следствия, обвиняемые, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской, мочой и другими жидкостями.

Свои действия участники движения также снимали на видео. Иногда «реструктовцам» удавалось таким образом выйти и на людей, занимающих важные посты в государственных органах. Так, в 2013 году они задержали с поличным замглавы Федеральной службы судебных приставов Подмосковья Андрея Каминова , который пришел на свидание с 14-летним подростком. По факту выявленного преступления позже СК РФ возбудил уголовное дело.

Через некоторое время члены «Реструкта» также переключились на борьбу с торговцами курительными смесями и наркоторговцами, организовав новый проект — «Оккупай-наркофиляй».

Тем не менее долго заниматься новым направлением Тесак не смог — в декабре 2013 года в отношении него возбудили уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды. Поводом послужили три ролика на YouTube, в которых он негативно высказался про педофилов.

Задержали Марцинкевича уже в начале 2014 года на Кубе, после чего сразу депортировали в Россию. Следственные действия по его делу длились пять лет и завершились только в мае 2019 года — по решению суда Тесак отправился в колонию строго режима на 10 лет. В 2021 году он мог бы получить право на досрочное освобождение.

Его соратники некоторое время после задержания лидера продолжали свою деятельность. Летом 2014 года они задержали в Москве 38-летнего гражданина Азербайджана Заира Алышева, который торговал курительными смесями. После драки с ними мужчина попал в больницу, где скончался.