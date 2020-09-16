Навального обвинили в смерти Тесака 

Как сообщал «Рамблер», 16 сентября тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО . СМИ сообщают, что Тесак покончил жизнь самоубийством при помощи одноразового бритвенного станка. В распоряжении правоохранителей также оказалась предсмертная записка Марцинкевича, в которой он просил передать личные вещи гражданской жене. Адвокат Тесака, комментируя трагедию, заявил, что не верит в версию о суициде своего подзащитного.

Пока журналисты выясняют, что могло толкнуть 36-летнего мужчину на самоубийство, их коллега Максим Кононенко припомнил, что Марцинкевича в первый раз посадили в тюрьму по заявлению Навального, Козырева и Гайдар.

«Надо, конечно, упомянуть тех, кто сломал Тесаку жизнь», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналист подчеркнул, что именно вышеперечисленные люди довели Тесака до самоубийства, поскольку из-за них он впервые попал в тюрьму «ни за что». При этом Кононенко намекнул, что на одного из них уже снизошла кара за содеянное.