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Навального обвинили в смерти Тесака 

Павел Тиунов 1 час назад
Навального обвинили в смерти Тесака
Фото: РИА Новости
Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, до суицида довели Алексей Навальный, Олег Козырев и Мария Гайдар, написал в своем Telegram-канале журналист Максим Кононенко. Навальному, по мнению бывшего телеведущего НТВ, за это уже воздалось свыше.
Как сообщал «Рамблер», 16 сентября тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО. СМИ сообщают, что Тесак покончил жизнь самоубийством при помощи одноразового бритвенного станка. В распоряжении правоохранителей также оказалась предсмертная записка Марцинкевича, в которой он просил передать личные вещи гражданской жене. Адвокат Тесака, комментируя трагедию, заявил, что не верит в версию о суициде своего подзащитного.
Пока журналисты выясняют, что могло толкнуть 36-летнего мужчину на самоубийство, их коллега Максим Кононенко припомнил, что Марцинкевича в первый раз посадили в тюрьму по заявлению Навального, Козырева и Гайдар.

«Надо, конечно, упомянуть тех, кто сломал Тесаку жизнь», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналист подчеркнул, что именно вышеперечисленные люди довели Тесака до самоубийства, поскольку из-за них он впервые попал в тюрьму «ни за что». При этом Кононенко намекнул, что на одного из них уже снизошла кара за содеянное.

«Боженька видит», — резюмировал он.

Комментарии 2
Происшествия , Максим Кононенко , Мария Гайдар , Алексей Навальный , Максим Марцинкевич , Олег Козырев , ФСИН
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