Вооруженный актер напугал москвичей

Жильцы одного из домов на Глубоком переулке в центре Москвы увидели вооруженного мужчину в полицейской форме, испугались и вызвали полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы посчитали, что он может начать стрельбу. Жители также рассказали, что рядом с «полицейским» стоял другой человек, завернутый в туристический коврик.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов и выяснили, что во дворе снимали документальное кино, оружие было бутафорским, а мужчины — актерами.

Однако в полиции все равно пообещали провести проверку случившегося.

Ранее, в сентябре, во время съемок фильма, сцены о пожаре в Москве 1812 года загорелись декорации на площадке «Главкино» в Красногорске. На кадрах случившегося было видно, что члены съемочой группы, ожидая спасателей, уносят газовые балоны подальше от огня, другие тоже отходят на безопасное расстояние.