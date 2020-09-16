Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Вооруженный актер в форме полицейского напугал москвичей 

Мослента 1 час назад
Вооруженный актер напугал москвичей
Фото: РИА Новости
Жильцы одного из домов на Глубоком переулке в центре Москвы увидели вооруженного мужчину в полицейской форме, испугались и вызвали полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Очевидцы посчитали, что он может начать стрельбу. Жители также рассказали, что рядом с «полицейским» стоял другой человек, завернутый в туристический коврик.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов и выяснили, что во дворе снимали документальное кино, оружие было бутафорским, а мужчины — актерами.
Однако в полиции все равно пообещали провести проверку случившегося.
Ранее, в сентябре, во время съемок фильма, сцены о пожаре в Москве 1812 года загорелись декорации на площадке «Главкино» в Красногорске. На кадрах случившегося было видно, что члены съемочой группы, ожидая спасателей, уносят газовые балоны подальше от огня, другие тоже отходят на безопасное расстояние.
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
Мослента: последние новости
Московский школьник покатался на самокате и получил штраф Московский школьник покатался на самокате и получил штраф Мужчина ворвался в «Москва-Сити» и пригрозил сломанным пистолетом Мужчина ворвался в «Москва-Сити» и пригрозил сломанным пистолетом В Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом В Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный сделал заявление
Навальный сделал заявление
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Опубликовано видео обморока Боярского
00:33
Опубликовано видео обморока Боярского
Шоу-бизнес
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение