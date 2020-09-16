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Стало известно о пытках Тесака в СИЗО 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, пытали, заставляя подписать признание в убийствах, заявил изданию «Подъём» его адвокат Алексей Михальчик. Юрист подчеркнул, что он не верит в самоубийство своего подзащитного.
16 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере следственного изолятора №3 в Челябинске, где он ожидал пересылки в Москву. По предварительной информации, Тесак покончил жизнь самоубийством при помощи одноразового бритвенного станка. Telegram-канал Baza сообщил, что активист оставил предсмертную записку, которой попросил администрацию СИЗО передать гражданской жене личные вещи.
Раскрыто содержание предсмертной записки Тесака
Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил журналистам, что не верит в версию о суициде. Он подчеркнул, что, будучи в Новосибирске, Тесак заявил другому юристу о том, что правоохранители пытают его уже на протяжении трех месяцев, заставляя подписать признания в убийствах.

«Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Необходимо проверять», — резюмировал Михальчик.

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Происшествия , Видео , Максим Марцинкевич , ФСИН
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