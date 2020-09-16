Максима Марцинкевича , более известного как Тесак, пытали, заставляя подписать признание в убийствах, заявил изданию «Подъём» его адвокат Алексей Михальчик. Юрист подчеркнул, что он не верит в самоубийство своего подзащитного.

16 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере следственного изолятора №3 в Челябинске, где он ожидал пересылки в Москву. По предварительной информации, Тесак покончил жизнь самоубийством при помощи одноразового бритвенного станка. Telegram-канал Baza сообщил, что активист оставил предсмертную записку, которой попросил администрацию СИЗО передать гражданской жене личные вещи.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил журналистам, что не верит в версию о суициде. Он подчеркнул, что, будучи в Новосибирске, Тесак заявил другому юристу о том, что правоохранители пытают его уже на протяжении трех месяцев, заставляя подписать признания в убийствах.