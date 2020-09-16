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СМИ раскрыли содержание предсмертной записки Марцинкевича 

Вечерняя Москва и ещё 1 48 минут назад
Националист Максим Марцинкевич (известный по прозвищу Тесак) написал в своей предсмертной записке о том, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Кроме того, он попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Отмечается, что послание он закончил фразой «Простите меня».
Тесак найден мертвым в СИЗО
Ранее СМИ сообщили о том, что Марцинкевич свел счеты с жизнью. Его тело обнаружили в камере следственного изолятора в Челябинске, где он находился временно — его этапировали из колонии в московский следственный изолятор.
По информации СМИ, в камере также нашли одноразовую бритву. Марцинкевич скончался до приезда скорой помощи.
Напомним, что в декабре 2018 года националиста осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.
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СМИ раскрыли содержание предсмертной записки Марцинкевича СМИ раскрыли содержание предсмертной записки Марцинкевича «Принес самое важное»: раскрыто содержимое папки Ефремова в суде «Принес самое важное»: раскрыто содержимое папки Ефремова в суде Замглавы департамента Минпромторга арестовали по обвинению в мошенничестве Замглавы департамента Минпромторга арестовали по обвинению в мошенничестве
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Происшествия , Видео , Максим Марцинкевич , ФСИН , Екатеринбург , Челябинск
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