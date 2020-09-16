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Пьяная россиянка чуть не убила собственного ребенка 

Артём Кульша 42 минуты назад
Жительница Тульской области опрокинула коляску с ребенком во время катания в скейт-парке. Об этом сообщает «360».
Некоторое время назад в интернете была опубликована видеозапись, на которой запечатлено то, как женщина катает коляску с ребенком по рампе в скейт-парке в городе Ефремове. Обе ее попытки забраться на рампу заканчиваются падением на землю и опрокидыванием коляски.
Вчера в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Тульской области сообщили о проведении доследственной проверки по факту публикации данного ролика в средствах массовой информации.

«Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили там.

В пресс-службе СК добавили, что по результатам проверки действиям женщины будет дана юридическая оценка по статье Уголовного кодекса (УК) России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Комментарии
Происшествия , Видео , СКР , Тульская Область
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