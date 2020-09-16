Пьяная россиянка чуть не убила собственного ребенка 

Некоторое время назад в интернете была опубликована видеозапись, на которой запечатлено то, как женщина катает коляску с ребенком по рампе в скейт-парке в городе Ефремове. Обе ее попытки забраться на рампу заканчиваются падением на землю и опрокидыванием коляски.