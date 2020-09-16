Россияне нашли брошенного на лавочке младенца 

Люберцах прохожие обнаружили на лавочке в жилом дворе месячную девочку, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Ребенка госпитализировали.

Информацией с журналистами поделилась начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова . Она отметила, что звонок поступил на пульт дежурного в 5 утра.

Очевидцы сообщили, что в люберецком поселке Калинина во дворе жилого дома на лавочке лежит завернутый в простыню ребенок. Девочку, который на вид около месяца, медики отвезли в больницу. Правоохранители в настоящее время пытаются найти мать ребенка.

Весной, как сообщал «Рамблер», 16-летняя жительница столицы, родив ребенка дома, выкинула младенца из окна с высоты первого этажа. Новорождённый мальчик получил тяжелые травмы. В отношении его юной матери было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В середине марта в Липецкой области 32-летняя женщина родила в домашних условиях доношенную абсолютно здоровую девочку, затем завернула младенца в одеяло и положила под кровать. В результате ребенок скончался от асфиксии.