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Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В Подмосковье под Солнечногорском неизвестный обстрелял гражданский легкомоторный самолет. Пилот заметил стреляющего по нему мужчину, находясь на высоте около 100 метров над поверхностью Земли. После этого на фюзеляже самолета появились пробоины и пилот был вынужден совершить жесткую посадку. Находясь на земле, летчик вызвал полицейских, которые взяли показания и на месте описали полученные самолетом повреждения. После этого сотрудники полиции начали поиски стрелявшего. Им оказался 57-летний пенсионер из находящейся рядом деревни. Сейчас он задержан. Ведется проверка по факту произошедшего. На данный момент мотивы, которые двигали пенсионером, не ясны.
Происшествия , Видео , Московская область , Солнечногорск
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