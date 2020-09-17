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Бутылки из номера Навального доставили в ФРГ спасательным бортом 

News.ru и ещё 54 33 минуты назад
Бутылки Навального доставили в ФРГ спасательным бортом
Фото: News.ru
Бутылки с водой из номера Алексея Навального из томского отеля доставили немецким спасательным Бортом в Берлин, сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавший перевозку оппозиционера.
По его словам, попросил об этом глава штаба Навального.

Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены, хотя в них все ещё была жидкость. Команда сделала это возможным, — отметил Бизиль в интервью изданию Bild.

При этом он не уточнил, о какой команде идёт речь.
Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что его следы обнаружили в биопробах россиянина и на бутылке.
В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любой факт отравления человека при помощи вещества нервно-паралитического действия расценивается как применение химического оружия. Специалисты ОЗХО уже взяли у россиянина пробы для проведения своего исследования.
Как писал NEWS.ru, адвокат с 20-летним юридическим стажем Александр Карабанов оценил как «постановку» действия сотрудников ФБК, которые вывезли в Германию бутылку воды с якобы следами «Новичка» на ней. Он отметил, что за вывоз подобных «улик» не предусмотрена уголовная ответственность.
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Комментарии 1
Происшествия , Алексей Навальный , Александр Карабанов , ОЗХО , Германия
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