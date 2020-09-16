Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Извращенец снимал студенток в душе и попал под суд 

Lenta.ru 28 минут назад
Извращенец снимал студенток в душе и попал под суд
Фото: Depositphotos
27-летний житель Сингапура снимал фото и видео под юбками студенток в своем вузе и попал под суд. Об этом сообщает Malay mail.
Джоэл Расис Исмаил (Joel Rasis Ismail), обучавшийся на архитектурном факультете в Национальном университете Сингапура, впервые попался на том, что снимает эротические видео под юбками девушек во время стажировки в 2016 году. Затем в марте и мае 2019 года извращенец снял на видео четырех студенток, принимающих душ в женском общежитии. Он смотрел эти видео, а потом удалял их.
Студент осознавал, что в этот момент руководство университета начало борьбу с вуайеристами. Чтобы его не могли вычислить, Исмаил переодевался во время съемки роликов. Тем не менее, его смогли поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Руководство университета на три семестра отстранило его от учебы и обязало ходить на психологические консультации. Исмаилу запрещено появляться на территории кампуса учебного заведения.
В пятницу, 11 сентября, сингапурец признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в оскорблении женского достоинства и домогательствах. Приговор объявят в конце сентября. Исмаилу грозит штраф в размере 1,5 тысячи сингапурских долларов (82,5 тысячи рублей) и тюремное заключение на три месяца за каждое нарушение.
Ранее сообщалось, что в Сингапуре начался суд над 20-летним мужчиной, который десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы. За два месяца ему удалось снять больше тысячи фотографий и два видео, на которых видны бедра и нижнее белье пострадавшей.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Последние новости
Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» В России представили список несостыковок в деле Навального В России представили список несостыковок в деле Навального Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада
Комментарии
Происшествия , Криминал , Сингапур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3…
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3…
Названо число трудившихся во время пандемии медиков
Названо число трудившихся во время пандемии медиков
РФ предупредила Германию об угрозе подрыва отношений
РФ предупредила Германию об угрозе подрыва отношений
«Партизан» задержали в Белоруссии
«Партизан» задержали в Белоруссии
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение