Извращенец снимал студенток в душе и попал под суд 

27-летний житель Сингапура снимал фото и видео под юбками студенток в своем вузе и попал под суд. Об этом сообщает Malay mail.

Джоэл Расис Исмаил (Joel Rasis Ismail), обучавшийся на архитектурном факультете в Национальном университете Сингапура, впервые попался на том, что снимает эротические видео под юбками девушек во время стажировки в 2016 году. Затем в марте и мае 2019 года извращенец снял на видео четырех студенток, принимающих душ в женском общежитии. Он смотрел эти видео, а потом удалял их.

Студент осознавал, что в этот момент руководство университета начало борьбу с вуайеристами. Чтобы его не могли вычислить, Исмаил переодевался во время съемки роликов. Тем не менее, его смогли поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Руководство университета на три семестра отстранило его от учебы и обязало ходить на психологические консультации. Исмаилу запрещено появляться на территории кампуса учебного заведения.

В пятницу, 11 сентября, сингапурец признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в оскорблении женского достоинства и домогательствах. Приговор объявят в конце сентября. Исмаилу грозит штраф в размере 1,5 тысячи сингапурских долларов (82,5 тысячи рублей) и тюремное заключение на три месяца за каждое нарушение.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре начался суд над 20-летним мужчиной, который десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы. За два месяца ему удалось снять больше тысячи фотографий и два видео, на которых видны бедра и нижнее белье пострадавшей.