Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Трех россиянок арестовали в Турции за избиение медсестры тапками 

Lenta.ru 31 минуту назад
Скандал в Турции: Россиянки избили медсестру
Фото: Shutterstock / REX
Трех российских туристок, отдыхавших в пятизвездочном отеле Турции, арестовали за избиение медсестры тапками. Об этом сообщает Hurriyet.
Как отмечается, 23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и еще одна туристка, имя которой не раскрывается, устроили скандал в кабинете врача отеля прямо в день заезда. По словам пострадавшей медсестры, девушки вошли в приемную, и одна из них пожаловалась на боль в ступне.
Когда сотрудница медицинского кабинета попросила россиянок надеть маски, те принялись оскорблять ее, а одна из них сняла со своей ноги тапок и бросила медсестре в лицо. Тогда в конфликт вмешался врач, вызвав на место полицию.
Прибывшие сотрудники увезли из отеля девушек и избитую медсестру, которая написала на них заявление. Из отделения женщин направили в больницу, где у россиянок диагностировали алкогольное опьянение, а у медработницы — травму глаза. О дальнейшей судьбе туристок и грозящем им наказании не сообщается.
Ранее стало известно, что российских туристов, оказавшихся в одном автомобиле с больным коронавирусом, массово выселили из отелей в Турции. Инцидент произошел с россиянами, прибывшими в Анталью 7 сентября и воспользовавшимися услугой трансфера из аэропорта.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Последние новости
Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» В России представили список несостыковок в деле Навального В России представили список несостыковок в деле Навального Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада
Комментарии 2
Происшествия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка вернулась домой и нашла трупы детей
Россиянка вернулась домой и нашла трупы детей
Видео с Тихановской взбесило народ
Видео с Тихановской взбесило народ
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Россию ждет аномальное похолодание
Россию ждет аномальное похолодание
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение