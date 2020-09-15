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«Подсадная утка»: раскрыт «козырь» нового адвоката Ефремова 

Вероника Полынина 12 минут назад
«Подсадная утка»: раскрыт «козырь» адвоката Ефремова
Фото: РИА Новости
СМИ предположили, что новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов является «подсадной уткой», а настоящий защитник артиста до поры до времени предпочитает находиться в тени.
Как выяснил «Московский комсомолец», за фигурой чемпиона мира по армрестлингу и нового адвоката Ефремова Романа Филиппова может стоять гораздо более именитый и опытный адвокат Петр Хархорин.
Издание утверждает, что Филиппов является близким другом дочери Хархорина Евгении Давыдовой — тоже юриста.
Именно Хархорина прочили в защитники Ефремову после трагического ДТП на Садовом кольце. В 1993 году этот адвокат сумел добиться условного срока для подзащитного, насмерть сбившего инспектора ГАИ. Адвокат доказал, что наезд спровоцировал сам инспектор.
Как писал «Рамблер», Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Артист намерен обжаловать приговор, однако сразу после суда заявил, что больше не хочет пользоваться услугами адвоката Эльмана Пашаева. Сегодня стало известно, что новым защитником Ефремова станет Роман Филиппов.
Комментарии 1
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Роман Филиппов , Евгения Давыдова , ГИБДД , ФСИН , Московский комсомолец
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