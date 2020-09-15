Россиянка вернулась домой и нашла трупы детей

СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело об убийстве. В совершении преступления подозревается 41-летний сожитель женщины — он объявлен в розыск.

По словам соседей, с места преступления мужчина уехал на белом велосипеде. Подозреваемый был одет в красный костюм спецодежды и кепку темного цвета.

Как сообщает «Комсомольская правда» , мать девочек познакомилась с предполагаемым убийцей в интернете. Предположительно, убийство могло быть совершено на почве ревности. Девочкам были нанесены множественные ножевые ранения, от которых они скончались на месте.

Как писал «Рамблер», 10 сентября возле торгового цента на Каширском шоссе в Москве мужчина зарезал свою возлюбленную на глазах у прохожих. По версии следствия, пара поссорилась на улице на почве ревности. В ходе конфликта 36-летний мужчина достал нож и начал бить им свою возлюбленную. От полученных ран женщина умерла на месте.