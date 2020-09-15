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Россиянка вернулась домой с работы и нашла своих детей убитыми 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянка вернулась домой и нашла трупы детей
Фото: РИА Новости
Жительница Рыбинска Ярославской области вернулась домой с работы и обнаружила своих дочерей 14 и 9 лет убитыми, передает «Интерфакс».
СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело об убийстве. В совершении преступления подозревается 41-летний сожитель женщины — он объявлен в розыск.
По словам соседей, с места преступления мужчина уехал на белом велосипеде. Подозреваемый был одет в красный костюм спецодежды и кепку темного цвета.
Как сообщает «Комсомольская правда», мать девочек познакомилась с предполагаемым убийцей в интернете. Предположительно, убийство могло быть совершено на почве ревности. Девочкам были нанесены множественные ножевые ранения, от которых они скончались на месте.
Как писал «Рамблер», 10 сентября возле торгового цента на Каширском шоссе в Москве мужчина зарезал свою возлюбленную на глазах у прохожих. По версии следствия, пара поссорилась на улице на почве ревности. В ходе конфликта 36-летний мужчина достал нож и начал бить им свою возлюбленную. От полученных ран женщина умерла на месте.
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Происшествия , СКР , Интерфакс , Рыбинск , Ярославская Область
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