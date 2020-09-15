Московский школьник покатался на самокате и получил штраф 

«Мы пытались обжаловать штраф в ГИБДД,. Но слушания все время переносились. В это же время из-за административного дела, заведенного полицейскими, Матвея поставили на учет в ПДН, хотя по закону Правил дорожного движения он не нарушал. Даже в самом протоколе указано, что подросток ехал на велосипеде, а в пояснении — что на самокате» — пожаловался отец мальчика.