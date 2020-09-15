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Московский школьник покатался на самокате и получил штраф 

Мослента 2 часа назад
Московский школьник покатался на самокате и получил штраф
Фото: depositphotos.com
Школьник из Москвы покатался на самокате и был наказан: его оштрафовали и поставили на учет в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам отца мальчика Павла Шапкина, его 17-летний сын Матвей вечером пересекал улицу Грекова в районе дома номер три на своем механическом самокате. Когда на пешеходном переходе загорелся зеленый свет, подросток выехал на проезжую часть.
После этого рядом неожиданно появился автомобиль ГИБДД, и сотрудники выписали одиннадцатикласснику штраф за нарушение пункта 24 ПДД РФ «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов».

«Мы пытались обжаловать штраф в ГИБДД,. Но слушания все время переносились. В это же время из-за административного дела, заведенного полицейскими, Матвея поставили на учет в ПДН, хотя по закону Правил дорожного движения он не нарушал. Даже в самом протоколе указано, что подросток ехал на велосипеде, а в пояснении — что на самокате» — пожаловался отец мальчика.

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Происшествия , ГИБДД , Москва
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