Адвокат назвал приговор Ефремову незаконным 

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН назвал приговор актеру Михаилу Ефремову необоснованным.
Новым адвокатом Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельной аварии в центре Москвы на 8 лет колонии общего режима, при подаче апелляции и дальнейших процессуальных действиях будет Роман Филиппов. Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН не стал комментировать это назначение, сославшись на адвокатскую этику, но назвал приговор актеру Михаилу Ефремову необоснованным.
«Приговор незаконен в части наказания. Наказание необоснованно жесткое и не соответствует уголовному законодательству», — уверен юрист.
Он заявил, что это «ярко выраженное наказание за политическую сатиру». По его мнению, Ефремову должны были дать 6-7 лет колонии-поселения с учетом того, что убийство было неумышленным и в деле есть смягчающие обстоятельства. Трунов уверен, что в Верховном суде можно рассчитывать на отмену приговора и добавил, что даже 6-7 лет — это «ужасно много».
«У нас самый жестокий уголовный кодекс, даже в сравнении со сталинскими временами», — посетовал адвокат.