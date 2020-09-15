Адвокат назвал приговор Ефремову незаконным 

Новым адвокатом Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельной аварии в центре Москвы на 8 лет колонии общего режима , при подаче апелляции и дальнейших процессуальных действиях будет Роман Филиппов . Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН не стал комментировать это назначение, сославшись на адвокатскую этику, но назвал приговор актеру Михаилу Ефремову необоснованным.

«Приговор незаконен в части наказания. Наказание необоснованно жесткое и не соответствует уголовному законодательству», — уверен юрист.

Он заявил, что это «ярко выраженное наказание за политическую сатиру». По его мнению, Ефремову должны были дать 6-7 лет колонии-поселения с учетом того, что убийство было неумышленным и в деле есть смягчающие обстоятельства. Трунов уверен, что в Верховном суде можно рассчитывать на отмену приговора и добавил, что даже 6-7 лет — это «ужасно много».