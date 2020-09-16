«Верх наглости»: чиновник украл бюджет целого города

700 млн рублей, которые, по версии следствия, похитил чиновник из Ленинградской области
, сумма, конечно, большая. Хотя бывали кражи и крупнее. Например, бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова
в свое время обвинили в хищении и отмывании 13 млрд рублей.
Но в ленинградских миллионах интереснее другое. Арестованный чиновник Александр Болучевский трудился председателем комитета финансов Выборгского района. Бюджет Выборга
— примерно 700 млн рублей. То есть получается, что госслужащий похитил бюджет целого города. Эти деньги предназначались для капремонта и реставрации зданий. Но, как сообщило следствие, средства перевели на аффилированные компании, а оттуда они уже пришли непосредственно чиновнику. Просто и элегантно.
И, главное, никто ничего не замечал, хотя такие траты, как реставрация, обычно тщательно контролируются, замечает корреспондент издания 47news.ru Виктор Смирнов
.
Виктор Смирнов, корреспондент издания 47news.ru:
«Дело в том, что каждый такой ремонт — это колоссальное количество надзирающих органов и внутри администрации, и право финансовых подписей. Это и сметы, и стройнадзор, и стройконтроль, то есть для того чтобы провести платеж, даже если этот господин имел право финансовой подписи, нужно, чтобы весь его отдел работал на создание липовых пакетов, именно пакетов документов, которые ложатся в обоснование. Изъятие такой суммы представляется чем-то невероятным именно с точки зрения не только обывательской — вау, 700 млн, — а с точки зрения документарной составляющей, техники исполнения».
Когда местные власти узнали о пропаже денег, они обратились в органы, а заодно заставили Александра Болучевского написать объяснительную записку. И, как пишет «Интерфакс», он признался, что 350 млн из 700 млн он сам потратил на взятку. Деньги пошли некой знакомой, которая пообещала чиновнику место в московской мэрии
. Видимо, госслужащему стало тесно в Выборге, захотелось масштабной должности. Ну а вторые 350 млн, как следует из записки, Болучевский обналичил.
И это тоже можно понять — жизнь в Москве дорогая, вот, наверное, и подготовился. Неумный поступок, говорит независимый политолог Михаил Захаров
.
Михаил Захаров, независимый политолог:
«Мы всегда догадывались о том, что существует некий теневой рынок услуг по трудоустройству, когда, чтобы получить злобную какую-то должность, нужно заплатить довольно серьезную сумму денег. Но вот чтобы так в открытую человек признавался на тему того, что он украл, чтобы устроиться и красть еще больше, — это, конечно, верх наглости. Это похоже на попытку оправдаться, но попытка, мягко говоря, очень неумная».
Чиновникам из Ленинградской области вообще в последнее время не везет. Например, недавно двое местных служащих вымогали у предпринимателя взятку в 4,5 млн рублей. Но тут вмешались сотрудники ФСБ
. Одного чиновника арестовали, а второй, забрав деньги, убежал в лес. Не помогло — поймали и тоже арестовали.
Александр Болучевский из Выборга тоже арестован, а с работы его уволили в связи с утратой доверия. Теперь осталось найти таинственную знакомую, которой тот передал 350 млн И все-таки отремонтировать исторические дома в Выборге, которые действительно уже давно требуют реставрации. И постараться сделать это так, чтобы в следующий раз деньги не украли. Или украли, но хотя бы не все.