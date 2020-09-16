«Верх наглости»: чиновник украл бюджет целого города

«Дело в том, что каждый такой ремонт — это колоссальное количество надзирающих органов и внутри администрации, и право финансовых подписей. Это и сметы, и стройнадзор, и стройконтроль, то есть для того чтобы провести платеж, даже если этот господин имел право финансовой подписи, нужно, чтобы весь его отдел работал на создание липовых пакетов, именно пакетов документов, которые ложатся в обоснование. Изъятие такой суммы представляется чем-то невероятным именно с точки зрения не только обывательской — вау, 700 млн, — а с точки зрения документарной составляющей, техники исполнения».