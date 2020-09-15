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Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира 

Lenta.ru 1 час назад
Новый адвокат актера Михаила Ефремова — Роман Филиппов оказался чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot и публикует видео с Чемпионата России 2020 года с участием юриста.
На кадрах Филиппов в красно-синей футболке одерживает победу над соперником.
Ранее стало известно о вступлении в дело о смертельном ДТП, совершенном Ефремовым, нового адвоката. Филиппов будет представлять интересы артиста на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуде.
Роман Филиппов получил статус адвоката в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве. Он решил отказаться от общения с журналистами на время процесса по делу артиста. Об этом его попросила семья Ефремова.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Роман Филиппов , Мосгорсуд
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