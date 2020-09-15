Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира 

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов оказался чемпионом России , Европы и мира по армрестлингу. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot и публикует видео с Чемпионата России 2020 года с участием юриста.

На кадрах Филиппов в красно-синей футболке одерживает победу над соперником.

Ранее стало известно о вступлении в дело о смертельном ДТП, совершенном Ефремовым, нового адвоката. Филиппов будет представлять интересы артиста на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуде

Роман Филиппов получил статус адвоката в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве. Он решил отказаться от общения с журналистами на время процесса по делу артиста. Об этом его попросила семья Ефремова.