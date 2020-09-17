Курских медиков, которые в качестве лечения назначили пациенту с ожогом 70% поверхности тела поливание холодной водой, привлекут к дисциплинарной ответственности. По данным администрации региона, медики поручили провести эту процедуру родственникам — что те и делали 27 часов подряд. После этого пострадавшего перевели в городскую больницу, где у него диагностировали воспаление легких — спустя 10 дней он скончался.

Курской области медиков, которые в качестве лечения решили поливать холодной водой получившего множественные ожоги тела пациента, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в региональной администрации.

В ходе проверки местный Минздрав установил, что пациент поступил в хирургическое отделение Суджанской районной больницы 3 августа 2020 года. Медики диагностировали у него ожог 70% поверхности тела. В итоге хирург назначил в качестве лечения обливание холодной водой, которое медсестры поручили родственникам.

Отец пациента рассказал телеканалу РЕН ТВ, что поливание длилось 27 часов, этим занималась супруга пострадавшего. «Кроме капельниц и уколов обезболивающих мы его с невесткой просто обливали водой, как медсестры сказали», — уточнила жена пациента.

На вторые сутки после требования родственников его вертолетом доставили в одну из больниц Курска . Помимо основного диагноза, медики в Курске выявили у пострадавшего воспаление легких, которое, вероятнее всего, появилось из-за обильного поливания холодной водой — 13 августа курянин скончался.

«Перед своей гибелью он мне звонил и плакал от боли, говорил что уже терпеть не может, сил нет уже терпеть», — рассказал двоюродный брат покойного Александр Ворона телеканалу НТВ.

Работавший в другую смену врач больницы, где мужчину поливали водой, заявил, что данная мера не предусмотрена в таких случаях, пишет телеканал «Звезда». В связи с инцидентом региональный комитет здравоохранения провел служебную проверку.

«Организация медицинской помощи, действия врачей Суджанской ЦРБ, выбранная тактика лечения оценены специальной комиссией, в состав которой вошли практикующие врачи по направлениям «Хирургия», «Анестезиология-реанимация».

Выявлены нарушения. Сотрудники, оказывавшие помощь пациенту в районной больнице, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Также региональный комитет здравоохранения выразил соболезнования родным и близким пациента.

Брат умершего мужчины рассказал НТВ, что прибывшие на вертолете для дальнейшей транспортировки врачи были в шоке от увиденного. «Мы слышали оттуда крики, как кричали с вертолета врачи, что вы делаете, вы человека угробили, где этот врач, который сказал поливать водой, я заплюю ему все лицо. На тот момент врачей никого не было», — отметил родственник.

Отец курянина также уточнил, что травмы пострадавший получил, когда они вместе проводили ремонт в подвале. Когда произошел взрыв, мужчина закрыл его своим телом. У пенсионера обгорели только руки.

«Он мечтал о двухэтажном доме. Какой вопрос, купили блоки, поставили дом, начали отделку. Теперь ушел мой сын, нет его. А мечты у него были совсем другие», — посетовал пенсионер.

Ранее похожая история произошла и в городе Березовском Свердловской области. Там женщина умерла после отказа врачей оказать ей квалифицированную помощь. Об этом в своем видеообращении в соцсетях заявляла ее дочь Елена Праведникова.

«Березовские врачи скорой помощи и Центральной городской Больницы халатно и жестоко убили мою маму», — подчеркивала девушка. Она рассказывала, что 67-летней пенсионерке стало плохо 20 апреля 2020 года — ей вызвали медиков, однако те, не осмотрев пациентку, уехали.

Свердловчанке стало хуже, и родственники вызвали скорую повторно. В итоге врачи выписали ей таблетки от учащенного сердцебиения и боли в желудке, а также сделали обезболивающий укол. При этом женщина жаловалась на почки.

После укола пожилой женщины стали отниматься ноги и руки, появилась боль в мышцах — скорую вызвали в третий раз. И только после этого женщину увезли в больницу. Там она и умерла.

Вскрытие показало, что у умершей была почечная колика. Камень закупорил мочеточник, затем почка начала гнить. Причиной смерти стал сепсис.

«Если бы врачи скорой помощи оперативно отвезли маму в больницу и сделали элементарное УЗИ, а врачи в больнице провели операцию, то моя мама была бы сейчас жива», — возмущалась дочь покойной.