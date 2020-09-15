Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Снаряд времён войны вывезли с территории Центра Хруничева 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Снаряд времён войны вывезли с территории Центра Хруничева
Фото: РИА Новости
Снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный на территории Центра Хруничева в Москве, вывезен на полигон для уничтожения, сообщили в пресс-службе центра.

«Артиллерийский снаряд калибра 76 мм, обнаруженный ранее в Центре Хруничева при проведении ремонтно-восстановительных работ, вывезен с территории», — цитирует РИА Новости представителя.

По его словам, группа разминирования войсковой части номер 01904 в присутствии представителей МВД и МЧС отправила снаряд на полигон для ликвидации.
В субботу, 12 сентября, в «Роскосмосе» рассказали, что на территории Центра Хруничева при укладке бордюра нашли снаряд калибром 76 мм.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
RT на русском: последние новости
Суд отклонил прошение об освобождении Винника до основных слушаний Суд отклонил прошение об освобождении Винника до основных слушаний В Киевской области произошёл взрыв на газопроводе В Киевской области произошёл взрыв на газопроводе Нарышкин прокомментировал ситуацию с Навальным Нарышкин прокомментировал ситуацию с Навальным
Происшествия , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , МЧС , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Санкт-Петербург придется эвакуировать»
«Санкт-Петербург придется эвакуировать»
Суд не отпустил Винника увидеть умирающую жену
Суд не отпустил Винника увидеть умирающую жену
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение