Снаряд времён войны вывезли с территории Центра Хруничева 

Снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный на территории Центра Хруничева в Москве, вывезен на полигон для уничтожения, сообщили в пресс-службе центра.
«Артиллерийский снаряд калибра 76 мм, обнаруженный ранее в Центре Хруничева при проведении ремонтно-восстановительных работ, вывезен с территории», — цитирует РИА Новости представителя.
По его словам, группа разминирования войсковой части номер 01904 в присутствии представителей МВД и МЧС отправила снаряд на полигон для ликвидации.
В субботу, 12 сентября, в «Роскосмосе» рассказали, что на территории Центра Хруничева при укладке бордюра нашли снаряд калибром 76 мм.