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В турецком отеле бойцовские собаки погрызли туриста 

Павел Тиунов 1 час назад
В турецком отеле произошло ЧП
Фото: depositphotos.com
Турист мирно прогуливавшийся в саду отеля, где остановился, стал жертвой нападения бойцовых собак, сообщает газета «Взгляд». Мужчине наложили 40 швов. В результате он подал в суд на владельца гостиницы.
Как сообщают журналисты, инцидент произошел в отеле, расположенном в районе Муратпаша. Турист по имени Гекхан Дикер остановился в гостинице с другом. Однажды он вышел в сад при отеле, дожидаясь своего товарища. В этот момент на него набросились два питбуля, которые ранее содержались в вольерах. Борьба с животными длилась на протяжении 10 минут. В результате собаки сильно покусали Дикеру ноги, руки и живот. Медики впоследствии наложили пострадавшему 40 швов.
Турист подал на владельца отеля в суд, подчеркнув, что будь на его месте женщина или ребенок нападение могло закончиться трагедией. Теперь Дикер планирует добиться солидной компенсации материального и морального вреда. Хозяин собак в свое оправдание говорит, что его псы являются не бойцовскими, а пастушьими. Животные, по его словам, случайно сорвались с привязи во время прогулки. Тем не менее он обещает полностью выполнить требования пострадавшего туриста.
Зимой, как сообщал «Рамблер», в подмосковном Раменском собаки покусали двукратную чемпионку России по теннису Надежду Гуськову. По ее словам, один пес вцепился ей в ногу, другой — в пальто. В результате спортсменке пришлось ехать в травмпункт, чтобы поставить уколы от столбняка.
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Комментарии 7
Происшествия , Надежда Гуськова , Деловая газета "Взгляд"
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