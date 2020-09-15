В турецком отеле произошло ЧП

Турист мирно прогуливавшийся в саду отеля, где остановился, стал жертвой нападения бойцовых собак, сообщает газета «Взгляд». Мужчине наложили 40 швов. В результате он подал в суд на владельца гостиницы.

Как сообщают журналисты, инцидент произошел в отеле, расположенном в районе Муратпаша. Турист по имени Гекхан Дикер остановился в гостинице с другом. Однажды он вышел в сад при отеле, дожидаясь своего товарища. В этот момент на него набросились два питбуля, которые ранее содержались в вольерах. Борьба с животными длилась на протяжении 10 минут. В результате собаки сильно покусали Дикеру ноги, руки и живот. Медики впоследствии наложили пострадавшему 40 швов.

Турист подал на владельца отеля в суд, подчеркнув, что будь на его месте женщина или ребенок нападение могло закончиться трагедией. Теперь Дикер планирует добиться солидной компенсации материального и морального вреда. Хозяин собак в свое оправдание говорит, что его псы являются не бойцовскими, а пастушьими. Животные, по его словам, случайно сорвались с привязи во время прогулки. Тем не менее он обещает полностью выполнить требования пострадавшего туриста.