Участников массовой драки в одном из отелей Евпатории задержали по подозрению в убийстве 36-летнего диджея из Орска Сергея Бабина. По данным МВД, группа пьяных мужчин зашла в гостиницу, где артист отдыхал с друзьями, и спровоцировала конфликт. Хулиганы начали бить стекла отеля, а затем один из них бросил в хозяина заведения камень, однако попал в голову Бабину.

Крыму задержали участников массовой драки, в результате которой погиб 36-летний известный диджей Сергей Бабин. Об этом сообщили в управлении регионального МВД.

По данным ведомства, трагедия произошла поздним вечером 8 сентября 2020 года в одном из отелей Евпатории. Там Бабин с супругой остановились у приятелей — они сидели в предбаннике, после чего туда вошли несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Хозяева выгнали их, однако спустя некоторое время нарушители начали разбивать окна гостиницы.

Владелец отеля взял баллончик с перцовым газом, чтобы была возможность обороняться от злоумышленников. Заметив это, один из мужчин бросил в него камень, однако попал в заступившегося за отельера Бабина. Как видно на кадрах видео с места происшествия, диджей после этого находился в сознании, а его супруга пригрозила обратиться в правоохранительные органы

Когда нападавшие ушли, Бабин с переломом свода черепа и закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Несмотря на усилия медиков, спустя пять дней он скончался.

«Следственным отделом межмуниципального отдела полиции МВД России «Сакский» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Подозреваемые задержаны», — уточнили в ведомстве.

Будучи уроженцем Орска, Бабин, выступавший под псевдонимом Mr. Basic, добился популярности не только в родном городе, но и в Москве. В последнее время ездил в туры по городам России и странам ближнего зарубежья. В сентябре проводил гастрольные вечеринки в Крыму.

«Он был самым лучшим папой в мире. Я не знаю, как нашей дочери Полине рассказать о произошедшем. Это очень жестоко. Я знаю, что Сережа всегда будет нас оберегать. Он так безумно любил…Прости меня за все. Любим тебя очень сильно», — написала супруга Бабина в Instagram.

Между тем ранее барнаульский суд взял под арест бывшего боксера Михаила Старцева , который в ночь на 27 июля убил ударом в голову 40-летнего Павла Рохлова, передавал СК.

По данным ведомства, в конфликте участвовали три стороны: неизвестный человек с тростью, экс-боксер Михаил Старцев, экс-спортсменка и двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и их подруга, Павел Рохлов, его жена и еще одна девушка из их компании.

Свидетели утверждают, что Старцев и Ворогушина приставали к инвалиду с тростью, за которого заступился Рохлов. В итоге он применил к кикбоксерше силу, после чего получил мощный удар в лицо от Старцева. Упав, мужчина сильно ударился головой об асфальт — от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Супруга Рохлова Светлана на своей странице в Instagram рассказала, что спортсмены жестоко избивали пожилого инвалида — он пытался отмахнутся от них палкой. После этого ее муж вступился за жертву.

«Хотел разнять. Но Ворогушина — мастер спорта по кикбоксингу — со своей подругой начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар и мгновенная смерть! Ни одна эта мразь не извинилась ни передо мной, ни перед родителями! Они просто решили сделать проще и добавили меня везде в черный список!», — возмутилась Рохлова.

По ходатайству следователя краевого СК суд отправил на два месяца в СИЗО Михаила Старцева. На него завели дело «О нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Однако если дело переквалифицируют на «Причинение смерти по неосторожности» — то до двух лет.

Его супруга Ворогушина не задержана, так как не нанесла никому существенного вреда и привлечена к расследованию только как свидетель. В своем аккаунте в Instagram она рассказала свою версию случившегося. Девушка заверила, что они не были зачинщиками драки, а всего лишь пытались обороняться и обезвредить человека, который нападал на них и «предметом, похожим на биту» наносил им удары.

Рохловы, по мнению Ворогушиной, не разобравшись, набросились на них и стали избивать. По их внешнему виду экс-спортсменка сделала вывод, что они были пьяны. Однако судмедэкспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови погибшего.

«Первой удар мне нанесла жена погибшего Павла, которая стала бить меня по голове. Она повалила меня на асфальт. В итоге я встала, и Павел нанес мне удар в область лица, от которого я упала на спину, отлетела на несколько метров и на секунду потеряла сознание», — написала женщина.

Она добавила, что изначально, когда Рохлов разнял ее супруга и инвалида, подозреваемый не проявил никакой агрессии. Также она считает слова жены погибшего о произошедшем однобокими, а местами и лживыми.