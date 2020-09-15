Россиянин показал половой орган в суде 

Некоторое время назад 34-летний таксист, уроженец Омска, за рулем автомобиля «Киа Рио» (Kia Rio) совершил столкновение с грузовиком. Прибывшие на место ДТП полицейские доставили его в отдел полиции для прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина отказался его проходить и устроил драку с правоохранителями.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В тот же день он был доставлен в суд города Лыткарина для избрания меры пресечения.

В ходе заседания таксист разделся догола и стал махать пенисом в сторону судьи. Тот обвинил мужчину в неуважении к суду и заключил под стражу. Некоторое время спустя водитель был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.