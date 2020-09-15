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В Подмосковье пенсионер обстрелял самолет из ружья 

Общественная служба новостей и ещё 1 14 минут назад
Россиянин устроил стрельбу по самолету под Москвой
Фото: depositphotos.com
В Подмосковье мужчина открыл огонь из ружья по самолёту Piper PA-28 Cherokee. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку, передает Mash.
Об инциденте рассказал летчик учебного центра легкомоторной авиации и планеризма. По его словам, лайнер кружил над поселком, когда по нему начал стрелять неизвестный.
В результате оказалась повреждена обшивка.
Личность нападавшего удалось установить. Им оказался 57-летний пенсионер Виктор Клейменов. Он стрелял по самолету из помпового ружья MOSSBERG 500A, находясь на своем участке.
Мотивы стрелка пытаются установить правоохранители.
Общественная служба новостей ранее сообщала о нападении омича с мачете на семью с младенцем. Подозреваемого задержали.
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Происшествия , Московская область
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