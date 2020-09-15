Россиянин устроил стрельбу по самолету под Москвой

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Подмосковье мужчина открыл огонь из ружья по самолёту Piper PA-28 Cherokee. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку, передает Mash.

Об инциденте рассказал летчик учебного центра легкомоторной авиации и планеризма. По его словам, лайнер кружил над поселком, когда по нему начал стрелять неизвестный.

В результате оказалась повреждена обшивка.

Личность нападавшего удалось установить. Им оказался 57-летний пенсионер Виктор Клейменов. Он стрелял по самолету из помпового ружья MOSSBERG 500A, находясь на своем участке.

Мотивы стрелка пытаются установить правоохранители.

Общественная служба новостей ранее сообщала о нападении омича с мачете на семью с младенцем. Подозреваемого задержали.