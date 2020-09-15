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Убившего в 90-е директора столичного рынка киллера нашли в колонии 

Lenta.ru и ещё 1 14 минут назад
Убившего в 90-е директора рынка киллера нашли
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В Москве перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемые в совершении убийства более 20 лет назад. Об этом во вторник, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По данным следствия, отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима россиянин написал явку с повинной в которой рассказал об обстоятельствах убийства в 90-е директора столичного рынка. Мужчина был убит 27 октября 1997 года на улице Островитянова четырьмя выстрелами сзади. Благодаря показаниям осужденного, сотрудники СКР установили непосредственного киллера и его подельника. Также были найдены более 20 свидетелей и проведена ситуационная судебная экспертиза.
Соучастники убийства были задержаны в июне 2019 года после проверки фактов, изложенных в явке с повинной. Выяснилось, что мотивом убийства стал спор между погибшим и его компаньоном в рамках совместной коммерческой деятельности. Заказчик убийства, по данным источника «Ленты.ру» скончался в начале нулевых. В связи с чем обвинение в убийстве партнера ему было предъявлено посмертно. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский городской суд.
3 сентября сообщалось, что бывшему депутату и красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двух убийств.
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Происшествия , Юлия Иванова , Анатолий Быков , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , Lenta.ru , Москва
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