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На стройке в российском городе нашли ящик с человеческими костями 

Lenta.ru 20 минут назад
На российской стройке сделали страшную находку
Фото: ТАСС
В Ленинградской области проводится проверка в связи с обнаружением человеческих останков. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, на улице Садовая в Ивангороде на стройке жилого дома рабочие обнаружили ящик, внутри которого находились кости и черепа. Сотрудники российских правоохранительных органов передали находку экспертам, которым предстоит установить причину смерти и личности погибших.
В начале сентября сообщалось, что в Красноярске полиция задержала на вокзале 45-летнего Дениса Поспелова, пытавшегося уехать в Санкт-Петербург с полной сумкой человеческих костей. На допросе он назвал себя священником и объяснил, что везет в северную столицу России мощи преподобного старца Даниила Саянского. Позже мужчина поменял показания.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Ивангород , Ленинградская область
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