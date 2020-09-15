Осквернившие святой источник мужчины попали на видео 

В Калининграде несколько мужчин осквернили святой источник. Они вымыли ноги в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери. Как сообщает Росбалт, процесс мытья обуви в святой воде позабавил пятерых уроженцев Чечни, все это попало на видео.
Один из них, впрочем, впоследствии принес свои извинения, записав новый ролик. В нем участник инцидента заявляет, что он и его друзья приняли святой источник за обычный колодец с водой.
«Мы не знали, что это такая серьезная вода и святая. Я думал, это обычный кран и обычная вода. Так как мы очень плохо вели себя на видео, я хочу очень извиниться. Больше такого не повторится», — пообещал виновник.