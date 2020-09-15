Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Осквернившие святой источник мужчины попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Калининграде несколько мужчин осквернили святой источник. Они вымыли ноги в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери. Как сообщает Росбалт, процесс мытья обуви в святой воде позабавил пятерых уроженцев Чечни, все это попало на видео.
Один из них, впрочем, впоследствии принес свои извинения, записав новый ролик. В нем участник инцидента заявляет, что он и его друзья приняли святой источник за обычный колодец с водой.

«Мы не знали, что это такая серьезная вода и святая. Я думал, это обычный кран и обычная вода. Так как мы очень плохо вели себя на видео, я хочу очень извиниться. Больше такого не повторится», — пообещал виновник.

Происшествия , Видео , Иисус Христос , Калининград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский марафон пройдет с соблюдением мер по COVID
Московский марафон пройдет с соблюдением мер по COVID
Лукашенко анонсировал новые записи о Навальном
Лукашенко анонсировал новые записи о Навальном
«В чем кайф?»: в соцсети унизили отдыхающих в России
«В чем кайф?»: в соцсети унизили отдыхающих в России
Когда в школах отменят особый режим работы
Когда в школах отменят особый режим работы
Видео
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение