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Горноспасатели в Кузбассе нашли тело второго горняка под завалами в шахте "Чертинская-Коксовая", где утром в понедельник в результате внезапного выброса газа и угля произошло обрушение горной породы, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

Изначально сообщалось о гибели 37-летнего проходчика, о судьбе еще одного 52-летнего пострадавшего было неизвестно, велись поиски.

"В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтер найден погибшим", — сказал собеседник агентства.