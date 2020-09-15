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Спасатели нашли погибшим второго горняка после обрушения на шахте в Кузбассе 

ТАСС 26 минут назад
«Второй шахтер найден погибшим»
Фото: РИА Новости
Горноспасатели в Кузбассе нашли тело второго горняка под завалами в шахте "Чертинская-Коксовая", где утром в понедельник в результате внезапного выброса газа и угля произошло обрушение горной породы, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
Изначально сообщалось о гибели 37-летнего проходчика, о судьбе еще одного 52-летнего пострадавшего было неизвестно, велись поиски.
"В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтер найден погибшим", — сказал собеседник агентства.
Угольная шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании "ММК-Уголь", которая входит в состав ПАО "ММК" ("Магнитогорский металлургический комбинат") — одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки "Ж".
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Происшествия , Магнитогорский металлургический комбинат , ИТАР-ТАСС
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