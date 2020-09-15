Горноспасатели в Кузбассе нашли тело второго горняка под завалами в шахте "Чертинская-Коксовая", где утром в понедельник в результате внезапного выброса газа и угля произошло обрушение горной породы, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
Изначально сообщалось о гибели 37-летнего проходчика, о судьбе еще одного 52-летнего пострадавшего было неизвестно, велись поиски.
"В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтер найден погибшим", — сказал собеседник агентства.
Угольная шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании "ММК-Уголь", которая входит в состав ПАО "ММК" ("Магнитогорский металлургический комбинат") — одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки "Ж".