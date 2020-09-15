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Новое скандальное задержание в США попало на видео 

Вадим Дроздов 49 минут назад
В воскресенье 13 сентября днем в США в штате Пенсильвания в городе Ланкастер полицейский при задержании убил 27-летнего латиноамериканского мужчину Рикардо Муньюса. Представитель закона прибыл на вызов в дом потерпевшего. Внезапно из входной двери на полицейского бросился с ножом латиноамериканец. Сотрудник полиции открыл по нападавшему огонь из служебного пистолета. Мужчина умер до приезда скорой помощи. Этот инцидент вызвал новую волну протестов в США. В самом Ланкастере люди вышли на улицы и устроили беспорядки. Сотрудникам полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона протестной акции. Протестующие начали забрасывать полицейских бутылками и камнями.
Происшествия , Видео , США
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