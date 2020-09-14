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Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве
Фото: Вечерняя Москва
За минувшие сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Как уточнили в оперштабе, у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее стало известно, что более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 с начала испытаний вакцины.
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