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Киллеры застрелили россиянина на выходе из магазина 

Lenta.ru и ещё 7 58 минут назад
Россиянина расстреляли на выходе из магазина
Фото: ТАСС
В Назрани Ингушетии киллеры расстреляли из боевого оружия местного жителя, когда тот выходил из магазина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
От полученных ранений 50-летний мужчина скончался.
Как уточнил источник, нападение может быть связано с «загадочной смертью» в сентябре 2019 года двух местных жителей. Их тела нашли в автомобиле. Видеорегистратор зафиксировал, как кто-то похитил из машины умерших крупную сумму денег. Оба погибших были знакомы с расстрелянным жителем Назрани. Более того, родственники мужчин считали, что именно их знакомый причастен к преступлению.
Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Дмитрове Московской области сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство бизнесмена. Мужчину расстреляли из револьвера — он скончался от трех огнестрельных ранений в голову. По версии следователей, причастным к преступлению может быть одноклассник и близкий друг погибшего. Раньше они были также и бизнес-партнерами, однако вскоре подозреваемого вынудили выйти из дела. Следователи рассматривают версию о заказном убийстве.
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Происшествия , Криминал , МВД , Назрань , Республика Ингушетия
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