Россиянина расстреляли на выходе из магазина

Назрани Ингушетии киллеры расстреляли из боевого оружия местного жителя, когда тот выходил из магазина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

От полученных ранений 50-летний мужчина скончался.

Как уточнил источник, нападение может быть связано с «загадочной смертью» в сентябре 2019 года двух местных жителей. Их тела нашли в автомобиле. Видеорегистратор зафиксировал, как кто-то похитил из машины умерших крупную сумму денег. Оба погибших были знакомы с расстрелянным жителем Назрани. Более того, родственники мужчин считали, что именно их знакомый причастен к преступлению.

Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.