Брат убитой аспирантки рассказал о ее звонке

В суде по делу историка Олега Соколова выступил младший брат убитой аспирантки Анастасии Ещенко Сергей.

Как пишет «Московский комсомолец», Сергей Ещенко выступил по видеосвязи. Перед этим суд снял статус потерпевших по делу с родителей Анастасии и оставил Сергея единственным потерпевшим.

Сергей — профессиональный футболист, живет в Краснодаре . Он рассказал, что в 2017 году приезжал к сестре в Санкт-Петербург и познакомился с ее возлюбленным Олегом Соколовым.

«Она любила его. Я не слышал, чтобы она высказывалась о нем негативно. Она говорила, что он очень яркий человек, что у них общие интересы, и он человек, с которым ей спокойно. Я так понял, что ей приятно быть с ним рядом», — рассказал брат убитой.

Он не смог вспомнить негативных высказываний сестры о детях Соколова — напомним, историк утверждает, что Анастасия ненавидела его детей, и у них часто возникали конфликты на почве ревности.

По словам Сергея, Анастасия рассказывала о детях, говорила, что Соколов оставляет ее за ними присмотреть, а она пытается наладить с ними контакт.

По словам брата жертвы, Соколов относился к Ещенко «как к помощнице». Сергей вспомнил, что они втроем заходили в магазин, и Соколов шел впереди и раздавал указания, что нужно купить. Дома он с увлечением говорил об истории, а когда понял, что собеседнику не интересно, «инициатива как-то угасла».

Сергей рассказал, что в ночь убийства сестра звонила ему с улицы в слезах и говорила, что Соколов избил ее и ударил головой об пол. Брат посоветовал не возвращаться в квартиру, но девушка сказала, что ей придется вернуться за вещами. Через 40 минут он перезвонил, и ее голос уже был спокойным.

«Я так понял, она помирилась с Соколовым и переночует у него. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и договорились созвониться утром следующего дня. Утром звонка от неё не было, я набирал, но её номер был недоступен. За день она так и не появилась. И уже на следующий день в новостях я увидел, что произошло», — рассказал Ещенко.

Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день убийства между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.