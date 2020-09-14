Винник попросил отпустить его ради умирающей жены

оссиянин Александр Винник попросил парижский суд освободить его из-под стражи, чтобы он увиделся во Франции с больной женой и детьми, которые на данный момент находятся в России

В понедельник проходят предварительные слушания по делу Винника, которого обвиняют во Франции в вымогательстве и отмывании денег. Рассмотрение дела по существу начнётся 19 октября и продлится до 22 октября.

В начале заседания судья зачитала обвинения, которые предъявляют россиянину во Франции.

После перечисления пострадавших компаний (адвокаты некоторых из них присутствовали в зале заседаний), судья обратился к личной истории Винника, задав несколько вопросов о его семье и детях.

"Как проходит вообще предварительное заключение?", — поинтересовалась судья. "Плохо", — коротко ответил Винник.

"У вас есть контакты с семьей?", — вновь спросила судья. "Звоню только", — по-прежнему кратко ответил обвиняемый.

Судья уточнила, хочет ли Винник сказать что-то ещё о своей личной ситуации.

"Вас это действительно интересует? Моя жена три года умирает. И мне никто даже не дает с ней увидеться. Это интересует разве суд?", — заявил Винник.

"Отпустите меня до суда, чтобы я мог увидеться с женой и детьми, чтобы она приехала сюда и спокойно умерла. Почему меня не отпускают? Потому что я русский? Почему к нам такое предвзятое отношение?", — отметил он.

Адвокаты Винника также просили суд освободить Винника из-под стражи, в том числе под судебный контроль, для того чтобы их подзащитный успел встретиться с супругой, которая больна раком в терминальной стадии.

Вместе с тем прокурор настаивает на том, чтобы Винник содержался под стражей до вынесения решения по его делу.