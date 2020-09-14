В Сочи возник пожар в здании 

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"В 15:47 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Победы в Лазаревском районе Сочи.

По прибытии к месту первого подразделения установлено, что в одноэтажном здании происходит горение кровли. Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что горит здание и горючие материалы.