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В Сочи возник пожар в здании 

ТАСС 20 минут назад
В Сочи возник пожар в здании
Фото: РИА Новости
Пожарные тушат возгорание на площади 400 кв. м в Лазаревском районе Сочи. Объявлен повышенный ранг пожара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в понедельник.

"В 15:47 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Победы в Лазаревском районе Сочи.

По прибытии к месту первого подразделения установлено, что в одноэтажном здании происходит горение кровли. Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили ТАСС, что горит здание и горючие материалы.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Сочи
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