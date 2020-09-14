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В российском монастыре произошло убийство 

Вероника Полынина 13 минут назад
В российском монастыре произошло убийство
Фото: РИА Новости
В Тверской области в монастыре Нило-Столобенская пустынь убили мужчину, сообщает TV Tver.
Сотрудница монастырской пекарни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезала мужчину на почве ссоры. Она нанесла жертве не менее четырех ударов ножом в грудь, от полученных травм мужчина скончался.
Подозреваемая задержана на месте преступления, она находится под арестом.
Нило-Столобенская пустынь (Нилова пистынь) — православный мужской монастырь, расположенный на острове Столобном и частично на полуострове Светлица, в 10 км к северу от города Осташкова, на озере Селигер.
В феврале 2020 года, как сообщал «Рамблер», в Марткопском монастыре в Грузии было обнаружено тело россиянина. В убийстве заподозрили мужчину, который жил с жертвой в одной келье. Он 18 лет провел в тюрьме и имел психическое расстройство. Погибший, 62-летний уроженец Москвы по имени Игорь, последний год прожил в монастыре из-за проблем с легкими.
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Происшествия , Тверская Область
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