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Расчленителю Соколову стало плохо во время суда 

ИА Regnum 36 минут назад
Расчленителю Соколову стало плохо в суде
Фото: РИА Новости
Историку Олегу Соколову во время очередного заседания суда по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, стало плохо, из-за чего было принято решение перенести заседание на другой день, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, суд по делу Олега Соколова входит в завершающую стадию. Из 18 томов дела в суде было рассмотрено 10. Однако 14 сентября во время очередного заседания, в котором исследовались материалы дела и оглашались результаты экспертиз, Соколов попросил суд о перерыве, поскольку плохо себя почувствовал.
Подсудимый пожаловался на боли в сердце и попросил какую-нибудь таблетку. После чего суд постановил отложить заседание на 16 сентября, на 12:00 часов дня.
Напомним, сегодня в суде по видеосвязи из Краснодара был допрошен брат жертвы — футболист Сергей Ещенко — который последним из родственников говорил с сестрой непосредственно в ночь трагедии, 8 ноября 2019 года. Он рассказал об отношениях Анастасии с Олегом Соколовым и назвал желаемое наказание для обвиняемого в убийстве.
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Происшествия , Олег Соколов , ИА REGNUM
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