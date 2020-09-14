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Чеченцы со смехом помыли ботинки в православном источнике и пожалели 

Lenta.ru 1 час назад
Чеченцы со смехом помыли ботинки в православном источнике
Фото: Lenta.ru
Несколько уроженцев Чечни со смехом помыли обуви в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео. Ролик опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.
На кадрах несколько мужчин стоят у фонтана и трут ботинки водой.

«Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — говорит один из них.

Позже один из героев ролика по имени Расул пожалел о содеянном и записал видео с извинениями. По его словам, он не думал, что это «такая серьезная вода».

«Мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится», — добавил он.

Полиция начала проверку публикации в СМИ.
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Происшествия , Калининград , Чеченская Республика
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