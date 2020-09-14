Фильм ужасов: российский город столкнулся с нашествием тли 

Жители Красноярска жалуются на обилие зеленой тли на городских улицах, которая облепила дома, тротуары, остановки общественного транспорта, сообщает издание. Эксперты отмечают, что рои насекомых, которые летают по городу, совершенно не опасны для человека.
На видео, опубликованном в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU», видно, что полчища маленькой зеленой мошки, летающей в воздухе, испугали горожан: в частности, в ролике запечатлено, как женщина с детской коляской пытается спастись от угрозы бегством. В следующем эпизоде автор наглядно видео показывает, что насекомые оседают на тротуар толстым слоем.
«Такие картины в старых фильмах ужасов выглядят вполне себе гармонично, но вот посреди Сибири — как-то странновато», — говорится в сопровождающем ролик сообщении.
Специалисты отмечают, что в данном случае речь идет о зеленой тле. По словам доктора сельскохозяйственных наук Ольги Тарасовой, лёт насекомых — вполне обычное явление, которое связано с периодом спаривания, когда самцы активно ищут самок.
Эксперт в разговоре с корреспондентом издания «Проспект Мира» подчеркнула, что одна особь тли живет всего 15 дней, и в скором времени «нашествие» сойдет на нет.