Мужчина «атаковал» посольство США в Москве 

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В понедельник, 14 сентября, уроженец Дагестана забросил на территорию посольства США Москве пакет с неизвестной жидкостью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину задержали и опросили полицейские. Объяснить свой поступок он не смог.

Сотрудники полиции составили в его отношении административный протокол и отправили пакет на экспертизу. РЕН ТВ отмечает, что в пакете оказалась жидкость красного цвета.

Как писал «Рамблер», в начале июня мужчина бросил банку колы в здание посольства США в Москве.

Сотрудники охраны посольства рассказали полицейским, что 45-летний мужчина сначала пытался пройти на территорию диппредставительства, а затем бросил в здание банку. Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве.