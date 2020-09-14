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Мужчина «атаковал» посольство США в Москве 

Мария Иванова 1 час назад
Мужчина «атаковал» посольство США в Москве
Фото: РИА Новости
В понедельник, 14 сентября, уроженец Дагестана забросил на территорию посольства США в Москве пакет с неизвестной жидкостью. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчину задержали и опросили полицейские. Объяснить свой поступок он не смог.
Сотрудники полиции составили в его отношении административный протокол и отправили пакет на экспертизу. РЕН ТВ отмечает, что в пакете оказалась жидкость красного цвета.
Как писал «Рамблер», в начале июня мужчина бросил банку колы в здание посольства США в Москве.
Сотрудники охраны посольства рассказали полицейским, что 45-летний мужчина сначала пытался пройти на территорию диппредставительства, а затем бросил в здание банку. Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва , Республика Дагестан , США
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