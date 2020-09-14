Петербурженку затравили за селфи с телом мертвого мужа

Жительница Петербурга Екатерина Киттель ответила на критику в свой адрес по поводу селфи с умершим мужем — музыкантом Павлом Бесфамильным.

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«Мы не смертебоязненны, а смертеприемны. Он бы хотел, чтобы я так сделала», — заявила вдова, обвинив пользователей соцсетей, которые критиковали ее поступок, в «неудачной попытке травли».

По словам 31-летней женщины, людям, которые пишут подобные критические комментарии, «настолько нечем заняться, что это действительно смешно». Единственное, что «несколько взбесило» Екатерину, — это чья-то жалоба на ее пост о смерти супруга (не на тот, где было ее селфи с ним), из-за которой аккаунт на некоторое время заблокировали. «Впрочем, и с этим я быстро разобралась», — поделилась Киттель.

Всем, кто выражает ненависть к ней и ее семье, Екатерина пожелала «гореть в аду» от зависти к чужому счастью, которая, по ее мнению, снедает таких людей.