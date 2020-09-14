ЧП в Крыму: как оборвалась жизнь модного диджея 

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Российский диджей Сергей Бабин, более известный поклонникам танцевальной музыки как mr. Basic, скончался в крымской больнице после нападения неизвестных людей, один из которых ударил музыканта камнем в голову. Нападавшие задержаны.

О преступлении, как сообщало издание Orsk.ru, стало известно 9 сентября. Уроженец Орска Сергей Бабин, который долгое время работал диджеем в Москве, отправился на гастроли со своей командой в Крым. Музыканты сняли в аренду дом в Евпатории, где прожили несколько дней. В один из вечеров, как уверяет супруга Бабина, к ним ворвались несколько мужчин из дома по соседству Завязалась драка, в ходе которой один из нападавших ударил диджея камнем по голове. Бабин потерял сознание, упал и сильно ударился затылком. Его госпитализировали. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

14 сентября в сториз на странице Бабина в Instagram появилось сообщение, что мужчина скончался.

«Сережи не стало.. Помолитесь за покой его.. Лучшие люди уходят первыми..» — говорится в сообщении.

Известно, что предполагаемых преступников задержали. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.