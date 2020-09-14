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Кассир «Дикси» порезал покупателя ножом 

Артём Кульша 1 час назад
Продавец супермаркета в Санкт-Петербурге порезал покупателю лицо канцелярским ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, некоторое время назад сотрудник сети магазинов «Дикси» в ходе ссоры напал на мужчину с канцелярским ножом и ранил того в лицо. Потерпевший был в тяжелом состоянии доставлен в одно из медицинских учреждений города.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал 78.ru, что инцидент произошел вчера вечером в районе проспекта Испытателей, 13. В нем приняли участие 25-летний кассир «Дикси» и 26-летний безработный. В ходе конфликта последний получил множественные резаные раны лица и головы.
В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали «Петербургскому дневнику», что пострадавший был подобран бригадой скорой медицинской помощи неподалеку от торгового центра, а кассир был вскоре доставлен в отдел полиции.
Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве по факту произошедшего и в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.
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Происшествия , Видео , Дикси , МВД , Санкт-Петербург
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