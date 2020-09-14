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Кассир «Дикси» изрезал канцелярским ножом покупателя 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Приморском районе Санкт-Петербурга кассир «Дикси» канцелярским ножом изрезал покупателя, которого он заподозрил в краже продуктов. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На опубликованных изданием кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое людей выбирают продукты в магазине. Пытаются они совершить кражу или нет — по видео разобрать трудно. После того, как один из покупателей, 26-летний местный житель, выходит из магазина, его догоняет кассир в спортивном костюме. Следом выходят молодой человек с девушкой и направляются в ту же сторону.
Одна из сотрудниц магазина утверждает, что покупатель первым пытался ударить кассира ножом, но тот отобрал у него канцелярский прибор.
Это не первый случай нападения сотрудников супермаркетов на покупателей в России. Так, в январе сотрудник московского «Дикси» уличил покупателя в краже банки кофе и ударил его в живот. Через несколько дней мужчина умер от разрыва селезенки. Ранее охранники магазина «Магнит» в Красноярске избили покупателя резиновыми дубинками и распылили ему в лицо перцовый газ. По словам очевидцев, сотрудники супермаркета заподозрили мужчину в краже и напали на него, когда тот отказался показать содержимое сумки и «оказал сопротивление».
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Происшествия , Видео , "Магнит" , Дикси , Санкт-Петербург
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