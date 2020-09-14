В Приморском районе Санкт-Петербурга кассир «Дикси» канцелярским ножом изрезал покупателя, которого он заподозрил в краже продуктов. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На опубликованных изданием кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое людей выбирают продукты в магазине. Пытаются они совершить кражу или нет — по видео разобрать трудно. После того, как один из покупателей, 26-летний местный житель, выходит из магазина, его догоняет кассир в спортивном костюме. Следом выходят молодой человек с девушкой и направляются в ту же сторону.

Одна из сотрудниц магазина утверждает, что покупатель первым пытался ударить кассира ножом, но тот отобрал у него канцелярский прибор.