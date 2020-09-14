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Российскую школьницу изнасиловали в турецком пятизвездочном отеле 

РИА Новости и ещё 7 21 минуту назад
Российскую школьницу изнасиловали в турецком отеле
Фото: РИА Новости
В одном из пятизвездочных отелей в Анталье изнасиловали 15-летнюю россиянку, приехавшую на отдых с семьей, сообщает Hürriyet.
По данным газеты, насильником оказался сотрудник гостиницы, предположительно, официант. После инцидента семья обратилась к менеджеру отеля с просьбой вызвать полицию, однако руководство попыталось скрыть происшествие, чтобы не навредить имиджу заведения.
В результате семья пожаловалась на сотрудника и руководство отеля в прокуратуру. Подозреваемого взяли под стражу.
Кроме того, в дело вмешался консул России в Анталье Иван Степанов — он обратился в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.
Руководство гостиницы при этом обвинило в произошедшем саму девушку. Свою позицию представители отеля распространяют через местные издания.

"Обвиняемый работает у нас четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога", — утверждает менеджер Фатма Доган.

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Комментарии 1
Происшествия , Иван Степанов , Генпрокуратура РФ , Анталья
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